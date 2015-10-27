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وزير الإنتاج الحربي يلتقي السفير الروسي لبحث التعاون المشترك

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وزير الإنتاج الحربي يلتقي السفير الروسي لبحث التعاون المشترك وزير الإنتاج الحربي يلتقي السفير الروسي لبحث التعاون المشترك

استقبـل الدكتور محـمـد سعيــد العصار ، وزير الدولة للإنتاج الحربي، في ديوان عام الوزارة، الثلاثاء، السفير الروسي بالقاهرة سيرجي كربيتشينكو.

وناقش الطرفان، وفقًا لبيان صادر عن الوزارة سبل إقامة علاقات تعاون بين الإنتاج الحربي المصري والصناعة الروسية، سواء في المنتجات العسكرية أو المدنية، بما يحقق الاستفادة من التكنولوجيا الروسية المتطورة والاستغلال الأمثل لإمكانيات مصانع الإنتاج الحربي المصرية.

وأشاد «العصار» بعمق العلاقات القوية والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين، مشددًا على ضرورة العمل على تعزيزها في كافة المجالات.

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