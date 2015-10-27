بالصور..”ONA” تنشر كواليس برنامج صبحي علي “سي بي سي”

كتبت_إنجي لطفي

رصدت وكالة ” ONA” كواليس برنامج الفنان محمد صبحي ” أعزائي المشاهدين..مفيش مشكلة خالص” والمقرر عرضه علي شاشة “سي بي سي”، 7 نوفمبر المقبل، حيث يشارك في كتابته عدد من الكتاب الشباب ويخرجه محمد يونس وقد أسندت “cbc” إنتاجه فنًيا إلى شركة المخرج المعروف عمرو عرفة .

و يعد البرنامج واحدًا من أهم انتاجات 2015، وستكون مدته ساعة واحدة، وهو فني كوميدي اجتماعي ، يظهر فيه محمد صبحي ليقدم عرضًا حيًا على شاشة التلفزيون في حضور جمهور.

ويجمع هذا العرض بين الـ “one man show ” والمسرح والغناء، والحوار الساخر، والمواد الفيلمية، بالإضافة إلى قوالب جديدة لم تظهر في برنامج تليفزيوني من قبل ولا تناسب مذيعًا عاديًا لانها تعتمد اولَا واخيرَا علي محمد صبحي كممثل .

ويشارك صبحي في الحلقات عدد من الممثلين الشباب، وضيوف شرف من النجوم المعروفين، كما يظهر معه مواهب فنية في سياق بناء محكم، وستتضمن حلقات البرنامج مفاجأة حيث ستظهر بشكل كوميدي غير متوقع شخصيات لها رصيد كبير لدي الجماهير.

البرنامج يأتي في سياق يجمع بين الكوميديا والنقد الإجتماعي اللاذع والروح المبهجة، والشكل الفني المميز.