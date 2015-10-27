ايمي ادامز تتألق مع حقيبة A في حملة الأكسسوارات لربيع وخريف 2016

بإنتظار مشاهدتها في فيلم باتمان مقابل سوبرمان: Dawn of Justice للمخرج زاك سنايدر، أو في Nocturnal Animals لتوم فورد، تتألق ايمي ادامز في موسمها الرابع بصفتها وجه حملة ماكس مارا للأكسسوارات لربيع وصيف 2016. من خلال عدسته الأسطورية، يقوم ماريو سورنتي، المصور المبدع بالتقاط جمال ايمي ادامز في موقع فيلم حقيقي حيث تظهر حرة في أدائها وفي التعبير عن نفسها. وينعكس موقف ادامز المثير وأنوثتها التي لا تنتسى في حقيبة "A"، نمط حقيبة جديد لدى ماكس مارا.

تجسد الممثلة الأمريكية المرشحة لعدة جوائز أوسكار جوهر امرأة ماكس مارا المستقلة، الذكية، المعاصرة والأنيقة من دون جهد، مما يجعلها مصدر إلهام طبيعي لحقيبة ماكس مارا "A". أدوار ادامز المختلفة من الزوجة، الأم، الممثلة ورمز الأزياء والموضة هي في أساس موهبتها المتعددة التي لا تضاهى.

تعكس حقيبة A الحرفية الإيطالية الحقيقية، فهي مصنوعة من أجود أنواع الجلود الناعمة وتم أنتاجها تماماً في ايطاليا في معامل توسكانا المتخصصة. تتوفر الحقيبة الجديدة هذه، بشكلها المستطيل ولكن المدور بعض الشيء، تناسقها الرائع، درزاتها المتميزة، قفلها المنحوت وأسلوبها السهل، بمجموعة متنوعة من كتل الألوان المحايدة الخاصة بماكس مارا.

ستتوفر أيضاً في المتاجر الرئيسية لماكس مارا، 300 قطعة من الحقيبة منمّرة ومحدودة الإنتاج باللون الزهري، اللون المفضل لدى ادامز والتي اختارته بنفسها. فهذا اللون يرمز إلى العلامة التجارية وكذلك الى الأنوثة، الفضول والحداثة التي تجسدها ادامز. كذلك اختارت ادامز على وجه التحديد اللون البورجوندي الغني للبطانة الداخلية لتتناقض وتكمل الوجه الخارجي الجميل للحقيبة.