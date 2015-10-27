الشراريب تدخل في تصميم حقائب اليد للموسم الجديد

عادت تنسيقات السبعينات خلال العام لأجمل الإطلالات وأكثرها أناقةً، كما أضفت تفاصيلها لمسات أنيقة لإطلالات Street Style في الفترة الأخيرة، وقد كانت الشراشيب الأنيقة ضمن هذه التفاصيل الجذابة التي زينت حقائب اليد النسائية التي شاهدناها مؤخرًا.

قدمت العديد من دور الأزياء المختلفة تصاميم متنوعة لحقائب اليد النسائية المزينة بالشراشيب، وذلك يمكنك من مواكبة موضة السبعينات بطرق عديدة لتناسب ستايلك الخاص. فجاءت حقائب Stella McCartney و Burberry مغطاةً بالكامل بالشراشيب لتضفي جرعة دراما دائمة لإطلالتك الخريفية. بينما ظهرت الشراشيب بشكل عصري لعوب في حقيبةChloé ، وحقائب Valentino الأنيقة .

أجمل الأحذية الرياضية لتحاكي بها إطلالات النجماتأما إن كنت ممن لم يتقبلن هذه الإضافة لإطلالتك فيمكن إضافتها بجرعات بسيطة لتواكبي آخر خطوط الموضة بإطلالتك، حيث قدمت بعض الماركات تصاميم عملية مزينة بدناديش بسيطة أضفت لها لمسة من الجاذبية والرقي كما في حقائب The Row و ZEUS+DIONE

لست بحاجة لأن تتنازلي عن تصميم الحقيبة المفضل لديك فقد ظهرت الدنانديش على جميع التصاميم في الفترة الأخيرة من CrossBody وحتى حقائب الكتف وحقائب السهرات الصغيرة . شاهدي اختياراتنا أعلاه واختاري منها ما يعجبك لتزيني بها إطلالتك الخريفية.

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