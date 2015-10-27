الصحة الفلسطينية: إصابة 38 بالرصاص فى طولكرم ورام الله والخليل

أصيب 38 مواطناً فلسطينيا بالرصاص الحى والمعدنى المغلف بالمطاط، فى مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى طولكرم ورام الله والخليل، منذ صباح اليوم الثلاثاء.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أن 27 مواطناً أصيبوا بالرصاص الحى، منهم 20 فى مواجهات مع الاحتلال بالخليل و7 فى مواجهات بالبيرة.

وأضافت الوزارة أن 8 مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط فى الخليل ورام الله، فيما أصيب طفل بجروح خطرة نتيجة إصابته برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط بالرأس فى مواجهات مع الاحتلال فى طولكرم.