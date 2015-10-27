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CNN: مجموعة الأزمات الدولية تمنح السبسى والغنوشى جائزة السلام لعام 2015

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CNN: مجموعة الأزمات الدولية تمنح السبسى والغنوشى جائزة السلام لعام 2015 CNN: مجموعة الأزمات الدولية تمنح السبسى والغنوشى جائزة السلام لعام 2015
توّج الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى، ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشى، مناصفة بجائزة السلام لعام 2015، التى تمنحها مجموعة الأزمات الدولية، وذلك لـ"مجهوداتهما الكبيرة فى تجنيب تونس الصراعات والحروب، وسلكهما لطريق الحوار فى معالجة الكثير من الأزمات.

وذكرت CNN الأمريكية أن الغنوشى تسلّم مساء أمس الجائزة خلال حفل خصّص لهذا الغرض فى مدينة نيويورك الأمريكية، بينما غاب الرئيس السبسى لانشغالاته، ليتسلّمها بدلًا عنه وزير الخارجية الأسبق، السفير أحمد ونيس.

وإلى جانب الشخصيتين التونسيتين، حظيت عدة شخصيات من العالم بهذه الجائزة لعام 2015، ومنهم وزيرة الخارجية الإيطالية السابقة، إيما بونينو، وغارث إيفينس، وزير الخارجية الأسترالية السابق، ورجل الأعمال البريطانى المعروف ريتشارد برانسون.

وأهدى الغنوشى فى كلمة له بالمناسبة، هذا التكريم إلى الشعب التونسى الذى "أسقط الديكتاتورية بطريقة سلمية، وتمسّك بأسس الحوار والديمقراطية".

ودعا الغنوشى المجتمع الدولى إلى الوقوف مع تونس ومساندتها فى تقوية ديمقراطيتها ومواجهة تحدياتها الاقتصادية والأمنية، مقدمًا الشكر لكل الأطراف التى شاركت فى الحوار الوطنى والرباعى.

وويأتى هذا التكريم بعد أيام قليلة من منح تونس جائزة نوبل للسلام، وبالتحديد للجنة الرباعية للحوار الوطنى، وذلك للمرة الأولى فى تاريخ تونس.

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مصر 365

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