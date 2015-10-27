القبض على تاجر مصوغات ذهبية لاتجاره فى العملات الأجنبية بأسيوط

تمكن ضباط مباحث أسيوط من خلال حملة أمنية تم شنها، من ضبط تاجر مصوغات ذهبية يتاجر فى العملات الأجنبية.

وكانت قد وردت معلومات لضباط قسم مباحث الأموال العامة بإدارة البحث الجنائى، أكدتها التحريات مفادها قيام "جمال . أ .ى . أ . 50 سنة " تاجر مصوغات ذهبية مقيم قرية الحبالصةـ دائرة مركز القوصية بالاتجار بالعملات الأجنبية خارج المصارف الشرعية المعتمدة بأسعار السوق السوداء، متخذا محل مصوغات ذهبية الكائن بشارع الصاغة ببندر القوصية مسرحاً ً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءت تم إعداد مأمورية ضمت ضباط مباحث الأموال العامة بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز القوصية استهدفت المحل الخاص به، وأسفرت عن ضبطه حال تعامله ببيع وشراء العملات الأجنبية بالسوق السوداء وبرفقته كل من "مهدى. ع . م . م 35 سنة سباك، ومصطفى . س . م . ح 26 سنة حاصل على دبلوم تجارة مقيمين بقرية القصير ـ دائرة المركز وبحوزتهم، "7241 دولار أمريكى– 2167 ريال سعودى و425 دينار عراقى – 130 دينار ليبى – 100 يوررو – 25 ريال عمانى – 5 دينار كويتى – 117665 جنيه مصرى".

وبمواجهة المتحرى عنه اعترف بحيازته للمضبوطات وتعامله فى النقد الأجنبى بالسوق السوداء بقصد الاتجار، والمبلغ المصرى حصيلة البيع، وبمواجهته المضبوطين حال تواجدهم بمحل المتحرى عنه أقروا بتواجدهم لبيع العملات واستبدالها بعملات مصرية.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشتهم وفحص أبعاد نشاطهم الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة.

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