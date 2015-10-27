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إصابة 11 من محافظة الأقصر فى حادث سير بشمال سيناء

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إصابة 11 من محافظة الأقصر فى حادث سير بشمال سيناء إصابة 11 من محافظة الأقصر فى حادث سير بشمال سيناء
أعلن مصدر طبى بشمال سيناء، أن 11 مصابا وصلوا للمستشفيات بالعريش ونخل إثر انقلاب ميكروباص كان يقلهم على طريق وسط سيناء على طريق صدر الحيطان نخل، تجاه مدينة نويبع بوسط سيناء، بسبب الظروف الجوية.

وقال المصدر، إن المصابين جميعهم من محافظة الأقصر، وهم فتحى جودة مرقص،44 سنة، وعباس أحمد على،35 سنة، وأحمد حمدى النووى، 35 سنة، وإسلام جمعة العربى،17 سنة، ومحمود أحمد على، 25 سنة، ومحمد حسنى على، 20 سنة، ومحمد صلاح حسنى، 18 سنة، وصابر أحمد السيد، 36 سنة، وأيمن أحمد حسين، 24 سنة، وأحمد بدوى عيسى، 22 سنة، وسعيد حسان سليم، 36 سنة، وتنوعت إصابتهم ما بين جروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، فتم إخطار الجهات الأمنية بالحادث وباشر فريق من النيابة التحقيقات.

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