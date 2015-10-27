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القبض على سيدة بحوزتها كيلو حشيش داخل محطة سكة حديد أسوان

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القبض على سيدة بحوزتها كيلو حشيش داخل محطة سكة حديد أسوان القبض على سيدة بحوزتها كيلو حشيش داخل محطة سكة حديد أسوان
ألقت مباحث السكة الحديد بأسوان، اليوم الثلاثاء، القبض على سيدة قادمة من القاهرة عبر قطار 1902، عثر بداخل حقيبتها على كيلو جرام تقريبًا من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

تلقى اللواء خالد الخطارى، مدير مباحث شرطة النقل والمواصلات، إخطارًا يفيد بتمكن المقدم وليد بليغ، رئيس مباحث السكة الحديد بأسوان، وبمعاونة الرائد محمود الهوارى، من ضبط سيدة تدعى "دعاء.ا.ح" 27 سنة، مقيمة المنيب بالجيزة، وذلك بعد ملاحظة ضباط مباحث سكة حديد أسوان، تصرفات غريبة بدت على السيدة، أثناء قدومها من القاهرة عبر قطار 1902، وبتفتيشها عثر بداخل حقيبتها على 4 قطع من مخدر الحشيش وزنت حوالى كيلو جرام تقريبًا، ومبلغ مالى 300 جنيه.

وبسؤالها عن الواقعة، أمام العقيد طارق جمعة، مأمور محطة سكة حديد أسوان، اتهمت "مصطفى.ع.م" 24 سنة، عاطل، ومقيم المحمودية بمدينة أسوان، وهو أحد أقاربها من المرافقين لها أثناء السفر، بالاتجار فى المواد المخدرة، وذلك بعد أن دس المخدرات لها داخل حقيبتها هربًا من التفتيش الأمنى.

تم ضبط المتهمين والتحفظ عليهما بقسم أول أسوان، لحين العرض على النيابة، وتحرر المحضر اللازم.

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مصر 365