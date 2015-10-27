أمن ماسبيرو يلقى القبض على ملتحٍ أثناء تصويره لمبنى التليفزيون

ألقت قوات أمن ماسبيرو القبض على شخص ملتحٍ فى الثلاثينيات من عمره ، وذلك أثناء تصويره لمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون ، حيث تم العثور معه على "تابلت" يتضمن العديد من الصور والفيديوهات لمناطق حيوية مثل السفارة الإيطالية ودار القضاء العالى، وهى الأماكن التى تعرضت لتفجيرات.

وقام أفراد أمن ماسبيرو بتسليمه لرئيس أمن المبنى اللواء جمال عجلان الذى عثر معه على مجموعة من الفيديوهات والصور لأماكن حيوية، وقام بتسليمه للمباحث ، والتى بدورها قامت بتسليمه للأمن الوطنى للتحقيق معه فى شبهة معاينة أماكن حيوية للتمهيد لتفجيرها، وبعدها وجه عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بفتح باب التحقيق.

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