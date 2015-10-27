مجهولون يشعلون النيران بضريح سيدى غازى فى كفر الشيخ

أشعل مجهولون النيران بضريح العارف بالله محمد أبو سيشع بسيدى غازى، المتواجد خارج مسجد كفر أبو شعيشع.

وانتقلت سيارات الإسعاف، والدفاع المدنى لموقع المسجد، كما انتقلت قوة من مباحث مركز كفر الشيخ، وتبين أن باب الضريح مغلق، وأن من أشعل النيران فيه ألقى جسما موقدا لداخل الضريح، وبالمعاينة الأولية تبين أن النيران التهمت محتويات وفرش الضريح بالكامل.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لمعرفة المتسبب فى الحريق، وانتداب المعمل الجنائى لمعاينة موقع الضريح.

وأكد على عبد الستار، رئيس مدينة سيدى غازى لـ"اليوم السابع"، أن الضريح فى جبانة خارج المسجد مهجورة، وتم إلقاء النيران من قبل مجهول من نافذة الضريح ولا صحة لما تردد عن أن الضريح داخل المسجد وطالب وسائل الإعلام بتحرى الدقة.