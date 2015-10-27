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بالصور.. طفح مياه الصرف الصحى بالسيوف ودخولها إلى المنازل شرق الإسكندرية

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بالصور.. طفح مياه الصرف الصحى بالسيوف ودخولها إلى المنازل شرق الإسكندرية بالصور.. طفح مياه الصرف الصحى بالسيوف ودخولها إلى المنازل شرق الإسكندرية
اشتكى عدد من أهالى منطقة السيوف القبلية، شرق الإسكندرية، من طفح مياه الصرف الصحى بشوارع المنطقة ودخولها إلى المنازل، بما يعيق حركة المارة خاصة للتوجه إلى اللجان الانتخابية.

من جانبه قام حى المنتزه أول برئاسة اللواء أحمد أبو طالب رئيس حى المنتزه أول يرافقه اللواء يسرى هنرى رئيس شركة الصرف الصحى والتنفيذيين، بالتوجه الى منطقة السيوف شماعة قبلي مع مسئولي شركة الصرف الصحي لحل مشاكل طفح المياه الصرف، مؤكدًا أنه جار سحب المياه وحل المشكلة التى جاءت بسبب انخفاض منسوب المنازل عن مستوى الشارع، كما أكد أنه جار العمل للإصلاح ورفع كفاء الشبكة بالمنطقة لاستيعاب كمية مياه الأمطار.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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