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200 جنيه غرامة إلقاء القمامة خارج الصندوق بشمال سيناء

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200 جنيه غرامة إلقاء القمامة خارج الصندوق بشمال سيناء 200 جنيه غرامة إلقاء القمامة خارج الصندوق بشمال سيناء
أعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان رسمى، قرار المحافظ الخاص برسوم الغرامة على من يقوم بإلقاء القمامة وتقدر بـ200 جنيه.
>أصدر المحافظ القرار رقم (195) لسنة 2015 بإلزام أصحاب المحلات بتدبير صندوق للقمامة ووضعه فى محيط عمل النشاط مع غرامه قدرها (200) جنيه للمخالف للمرة الأولى ومضاعفة الغرامة حاله التكرار مع غلق المحل لمدة شهر.

وأصدر القرار رقم (196) لسنة 2015 بتوقيع غرامة قدرها (500) جنيه على كل من يقوم بإلقاء القمامة بالشارع العام خارج صندوق القمامة أو نقاط التجمع أو القيام بفرز القمامة بالشارع العام، وفرض غرامه لا تقل عن (500) جنيه ولا تزيد على (1000) جنيه لكل من يقوم بحرق القمامة والمخالفات الصلبة حرقًا مكشوفًا داخل المناطق السكنية.


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