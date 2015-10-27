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التأمين الصحى بالشرقية: عيادة لصرف العلاج الشهرى لمرضى الغسيل الكلوى

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التأمين الصحى بالشرقية: عيادة لصرف العلاج الشهرى لمرضى الغسيل الكلوى التأمين الصحى بالشرقية: عيادة لصرف العلاج الشهرى لمرضى الغسيل الكلوى
تفقد الدكتور هشام عبد الحفيظ، مدير عام فرع الشرقية للتأمين الصحى، أقسام تقديم الخدمة الطبية لمنتفعى التأمين الصحى بالصالحية، وحرص على توفير الدواء الشهرى لمرضى الغسيل الكلوى بمركز الكلى الصناعى بمستشفى الصالحية المركزى، تيسيرا على المرضى وتخفيفا عليهم من مشقة السفر إلى مركز فاقوس لصرف العلاج الشهرى لهم وبعد المسافة التى تصل إلى حوالى 25 كم، مما يمثل عبئا على المرضى مع اعتماد روشتة الدواء من مدير المستشفى مع التزام كل من مدير المستشفى ومدير منطقة فاقوس للتأمين الصحى بالمتابعة المستمرة للعلاج ومعدلات الصرف.

وتوجه مدير التأمين الصحى بالشرقية إلى المدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج "مبارك كول" بمدينة الصالحية، وتأكد من تواجد الزائرة الصحية هويدا عبد الهادى إبراهيم ووجد العيادة نظيفة ومرتبة واكتشف عدم إجراء الفحص الطبى الشامل على الطلبة وتم التنبيه، مشددا على مدير منطقة فاقوس الطبية بضرورة الانتهاء من الفحص الطبى على الطلاب والعرض على إدارة الفرع بذلك.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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