وفود الاتحاد الأفريقي والكوميسا وجامعة الدول العربية تتفقد اللجان الانتخابية بمحافظة بني سويف

قامت ثلاث وفود من الاتحاد الافريقي والكوميسا ووفد من جامعة الدول العربية، بمراقبة مقار الانتخابات البرلمانية في جولة الاعادة بدوائر بني سويف الخمسة، وتضمن الوفد الأفريقى حضور نور الدين المازني تونسي الجنسية، وتاتو بششينز مويتي ولى سوتو وأحمد شعيب جادو من دولة غانا، وإبراهيم أحمد ماش من دولة نيجيريا، وجيمس ريت جوني من جنوب أفريقيا، ووفد من الوكميسا والمعهد الدولى للسلام والعدالة وحقوق الإنسان، تضمن الوفد توم جاك ميشيل من فرنسا، وجوزفات شيفولوكي من زيمبابوي، وأحمد مصدف عبدالله من كينيا، وموسوني ونجيه وبراندل لوك من أمريكا، وساكي بيجو من موريشيوس، وجرمين سنجيوم، وموزي دامل تابعين للبعثة الدولية، ووفد من جامعة الدول العربية تضمن مروان علي العلوصي من ليبيا ومحمد فتحي العبد من فلسطسن تابعين لبعثة جامعة الدول العربية.

وحضر من المتابعين المحليين، أعضاء من الجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني وحالمين لتصاريح من اللجنة العليا للانتخابات.