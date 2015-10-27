محافظة السويس تدرس طلبات لإنشاء جامعات خاصة وأندية رياضية جديدة

عقدت اللجنة العليا للاستثمار اجتماعاً برئاسة اللواء العربى السروى محافظ السويس لدراسة طلبات الشركات والهيئات لإقامة جامعات خاصة وبعض مشروعات الاسكان وإقامة نادي رياضي اجتماعي لاحدي الشركات السياحية .

وفى إجتماع اللجنة الذى عقد بالديوان العام صباح اليوم اكد المحافظ على ضرورة الالتزام بالشروط البيئية المحددة وإعداد الدراسة البيئة المطلوبة وعرضها علي اللجنة العليا للبيئة بمحافظة السويس شرطا للموافقة علي طلب أحدي شركات الاسمنت الخاصة بإستغلال منطقة تشوين مادة الفحم داخل محجر الطفلة بالشركة.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة لتحديد أراضي الاسكان الاجتماعي للبدء في إستكمال مراحل الاسكان الاجتماعي ، ووافقت اللجنة من حيث المبدأ علي تخصيص ارض لتدوير القمامة بمنطقة عتاقة .

وشدد المحافظ علي اللجنة تذليل أي العقبات تواجة الاستثمار الجاد لتوفير فرص عمل لابناء المدينة والارتقاء بإلاقتصاد والمساهمة فى التنمية والتطوير داخل السويس.

حضر إجتماع اللجنة نشأت البارودى السكرتير العام المساعد وهشام جابر مدير عام المالية والادارية والمهندسة سمية عبد الفتاح مديرعام التخطيط العمراني وفلة حسن مدير الاملاك وابراهيم عبد الشافي مدير الاستثمار وسيدة شرقاوى مدير الشئون القانونية بالمحافظة و أعضاء لجنة الاستثمار.