بالفيديو.. فتاة لأفراد القوات المسلحة والشرطة بإحدى لجان الهرم: "جزمكم على دماغى"

سيطرت حالة من الفرح على إحدى الفتيات، أثناء إدلائها بصوتها بإحدى لجان الهرم، خلال جولة الإعادة بالمرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية.>وأدت الفتاة التحية العسكرية لأفراد الجيش والشرطة المسئولين عن تأمين مدرسة رمسيس الابتدائية بالهرم، موجهه لهم عبارات الشكر والثناء قائلة: "أحلى تحية لرجالة الجيش والشرطة اللى حمونا وحموا مصر كلها، أنتوا جزمكم دى على دماغى".

ويتنافس فى دوائر الجيزة الـ16 بالجولة الثانية 72 مرشحا، لحصد 36 مقعدا بعد فوز مرشح الدقى والعجوزة عبد الرحيم على.

ويبلغ عدد المقيدين بجداول الناخبين فى الجيزة حوالى 6.4 مليون ناخب فى 2219 لجنة فرعية بـ 16 دائرة هى "الجيزة - أبو النمرس والحوامدية – البدرشين - الصف- العياط- أطفيح- بولاق الدكرور- العمرانية- الطالبية- إمبابة- العجوزة- الهرم- كرداسة- مدينة 6 أكتوبر- الوراق وأوسيم- منشأة القناطر".

وأسفرت الجولة الأولى من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية بـ 14 محافظة هى "الجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان الفيوم والوادى الجديد والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح "يومى 18 و19 أكتوبر الجارى عن فوز 4 مرشحين "فردى منهم اثنين فى أسيوط وواحد بالوادى الجديد وواحد بالجيزة و"قائمة "فى حب مصر" بقطاعى الصعيد وغرب الدلتا بإجمالى 60 مقعدا ليتنافس فى جولة الإعادة باقى المرشحين على 222 مقعدا فرديا فقط بعد حسم 4 مقاعد بالجولة الأولى.