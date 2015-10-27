غرفة عمليات الوزراء: انتظام واستقرار أعمال الانتخابات بجولة الإعادة

أعلنت غرفة العمليات بمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، أن مرحلة الإعادة للانتخابات البرلمانية اتسم بها التصويت بصفة عامة بالانتظام والاستقرار فى غالبية اللجان الانتخابية، موضحة أن أهم الملاحظات تمثلت فى تأخر وصول عدد قليل من القضاة لمقار لجانهم الانتخابية، إلا أنه تم حل معظم المشكلات التى أعاقت انتظام عملية الاقتراع فى غضون ساعة إلى ساعة ونصف من بدء العملية الانتخابية سوء بحضور القضاة أو ضم بعض اللجان.

وأوضحت فى بيان لها أنه وعلى هامش متابعة رئيس الوزراء لسير العملية الانتخابية من داخل غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء فى تصريحاتٍ صحفية، أن العملية الانتخابية تسير بانتظام فى غالبية الدوائر الانتخابية، كما أكد أن مشاركة المواطنين فى الانتخابات حرية شخصية لهم، وأن دور الحكومة فقط هو تأمين اللجان والتأكد من سير الانتخابات بكل شفافية وحيادية، فضلا عن تقديم التسهيلات اللازمة للناخبين.

وعما إذا كان لأزمة غرق الإسكندرية فى مياه الأمطار أى تأثير سلبى على سير العملية الانتخابية، فقد أكد المهندس شريف إسماعيل أن ما تم رصده منذ بداية عملية الاقتراع اليوم لا يشير إلى أن تلك الأزمة قد أثَّرت بالسلب على سير الانتخابات، كما أكد أن الحكومة كانت تُتابع الأزمة لحظةً بلحظة واتخذت قرارات فورية بشأنها.

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