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بعد ضبطهما متلبسين.. شاب وخطيبته: "نتاجر فى المخدرات عشان نقدر نتجوز"

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بعد ضبطهما متلبسين.. شاب وخطيبته: "نتاجر فى المخدرات عشان نقدر نتجوز" بعد ضبطهما متلبسين.. شاب وخطيبته: "نتاجر فى المخدرات عشان نقدر نتجوز"
تمكنت شرطة النقل والمواصلات بوزارة الداخلية، من ضبط شاب وخطيبته داخل قطار بمدينة أسوان بحوزتهما كمية من الحشيش.

واعترف المتهم وخطيبته بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار فيها، وأكدا أنهما يمران بأزمة مالية حالت دون إتمام زواجهما سريعا، فقررا الاتجار فى المخدرات لتكوين أنفسهما والقدرة على تجهيز عش الزوجية.

وأمر اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.
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مصر 365