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محمد بن راشد يصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جولة بإمارة دبى

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محمد بن راشد يصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جولة بإمارة دبى محمد بن راشد يصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جولة بإمارة دبى
اصطحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، مساء اليوم الثلاثاء، الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جولة تفقدية بشوارع إمارة دبى يرافقهما الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبى.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الرئيس السيسى اطلع على معالم دبى والمشاريع التنموية التى تنفذ ضمن خطة دولة الإمارات للوصول إلى التنمية المستدامة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات وأشاد الرئيس السيسى بالنهضة الحضارية ومستوى البنية التحتية التى تتميز بها دولة الإمارات ما جعلها مثالا عالميا يحتذى به، كما أثنى على رؤية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اللذين يشرفان ويتابعان شخصيا تنفيذ هذه المشاريع التنموية لتكون دولة الإمارات الوجهة العالمية الأولى فى الاستثمار والسياحة والتكنولوجيا.

ورافق نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى الرئيس السيسى فى الجولة الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم والدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة رئيس المكتب التنسيقى للمشاريع التنموية الإماراتية فى ومحمد بن نخيرة الظاهرى سفير الدولة لدى مصر وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة فى دبى.
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