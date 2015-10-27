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«السياحة»:برنامج حافل للموسيقار العالمي «ياني» ترويجًا للسياحة الثقافية

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«السياحة»:برنامج حافل للموسيقار العالمي «ياني» ترويجًا للسياحة الثقافية «السياحة»:برنامج حافل للموسيقار العالمي «ياني» ترويجًا للسياحة الثقافية

 

ياني

قالت رشا العزايزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة إن هناك برنامج حافل للموسيقار العالمي ياني خلال تواجده بالقاهرة، لافتة أن هناك جولة سياحية للفنان ظهر الأربعاء بمنطقة أثار الأهرامات بحضور وزيرى السياحة والاثار.

أضافت العزايزي، إن برنامج الزيارة يتضمن جولة سياحية للموسيقار العالمى يزور خلالها شارع المعز وخان الخليلى والقلعة وذلك يوم الخميس.

وأشارت المتحدث الرسمى باسم وزارة السياحة أن استضافة المشاهير على أرض الكنانة من شأنه الترويج لمصر سياحياً وإلقاء الضوء على تراثنا الحضارى ومعالمنا الأثرية، لافتة إلى أن إقامة حفل يانى بمنطقة الأهرامات الجمعة القادم يسهم بشكل فاعل فى بث رسالة طمأنة ويُحسن من الصورة الذهنية لمصر فى الخارج.

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