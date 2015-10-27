نائب رئيس “الفيفا” يغادر القاهرة

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء الأمير على بن الحسين نائب رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” رئيس اتحادي غرب آسيا واتحاد الأردن لكرة القدم بعد زيارة لمصر استغرقت يومين لحضور اجتماعات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” ، بالإضافة إلى الترويج لحملته في الانتخابات على رئاسة “الفيفا” المقرر إجراؤها في فبراير المقبل .

وألتقى الأمير على خلال زيارته المهندس هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولى والأفريقى،من أجل الحصول على دعم دول القارة الأفريقية فى انتخابات الفيفا القادمة ، كما ألتقى عيسى حياتو، رئيس “كاف” والقائم بأعمال رئيس “فيفا” لإطلاعه على افكاره التي يسعى لتنفيذها حيال نجاحه برئاسة الاتحاد الدولى لكرة القدم .

وأكد خلال اللقاءات إنه غير منزعج من دخول مرشحين عرب للمنافسة فى انتخابات الفيفا، مشيرا إلى ثقته فى دعم الاتحاد المصرى له خلال الانتخابات بجانب العديد من الاتحادات العربية التى أكدت دعمها له أثناء عملية التصويت.. موضحا أن برنامجه يهتم بالشباب وتطوير منظومة كرة القدم وتطهيرها من الشوائب التى تعلقت بها خلال الفترة الماضية من قضايا فساد وغيرها .