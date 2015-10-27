ماذا علّق الفنان عبدالعزيز الكسار بعد حادثة إلقاء القبض عليه في المول؟

بعد حادثة إيقاف الفنان السعودي عبدالعزيز الكسار من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة الرياض بسبب تجمهر عدد من الفتيات حوله أثناء دخوله أحد المجمعات التجارية شمال العاصمة، وتم القبض عليه؛ لأن وقوفه مع النساء والاختلاط بهنّ أمر مخالف للأنظمة، وتم الإفراج عنه في اليوم التالي، علق عبدالعزيز الكسار من خلال استضافته في برنامج "يا هلا" مع الإعلامي علي العلياني عن ما تعرض له قائلاً: "سحبني في البداية رجال الهيئة، وأنا كنت طبيعياً احتراماً لهم، وتمّ سحب الجوال واستعدته منهم فيما بعد".

وعن تفاصيل ما حدث قال الكسار: "إن الخطأ يرجع إلى إدارة المول التي كانت يجب أن تمنع دخولي من البداية لعلمها بما سيحدث من تجمهر، فبعد دخولي إلى السوق التجاري بخطوات معدودة تجمهر الناس حولي، وهو أمر لم أتوقع حدوثه"، مؤكداً أنه التزم الهدوء أثناء الإمساك به من قبل رجال الهيئة احتراماً لهم ولدورهم.

يشار إلى أن رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الرياض ألقوا القبض على الممثل السعودي، والذي يقيم في الكويت، بعد مشاهدته يقف ليلتقط الصور مع جمهور من النساء، وتم سحبه خارج السوق التجاري وإركابه بدورية إلى مقر الهيئة.