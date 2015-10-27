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Kate Middleton بفستان شفاف في العرض الملكي لفيلم 007

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الثلاثاء 27-10-2015 15:32

حضرت Kate Middleton العرض العالمي الأوّل لفيلم جيمس بوند الجديد، Spectre، بفستان شفاف.
أبهرت Middleton الحاضرين بالفستان الجريء باللون الأزرق من تصميم مصمّمتها المفضلة، جيني بيكهام. تميّز الفستان بقماش الشيفون، كشف الجزء الخلفي منه عن ظهر الدوقة، وأبرز الحزام المطرّز عند الخصر قوامها الممشوق.
نسّقت الدوقة فستانها مع حقيبة للمصمّمة نفسها، وأقراط أنيقة وزوج من الأحذية ذات الكعب العالي من تصميم، جيمي تشو.
رافق Kate في العرض، دوق كامبريدج وزوجها الأمير William، وشقيقه الأمير هاري، اللّذان تألّقا ببدلة سوداء أنيقة على طراز بدلات جيمس بوند.
يشار إلى أن الفيلم يجري عرضه في إطار حفل الآداء الملكي الذي يقام سنويًا من أجل تخصيص إيرادات الفيلم الذي تختاره العائلة المالكة، كمساعدات لصندوق الجمعية الخيرية للأفلام البريطانية، لتقديم الدعم للعمال في مجال السينما والتلفزيون وراء الكواليس في أوقات الشدّة.
وقبل عرض الفيلم في قاعة رويال ألبرت، على بعد 6 كم من قصر كنسينغتون الملكي، التقى الثلاثي الملكي نجوم الفيلم، وأبرزهم، دانيال كريج ومونيكا بيلوتشي وغيرهما.

 

Kate Middleton بالتاج الملكي في أول مأدبة رسمية لها

 

 

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