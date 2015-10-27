استشارى سمنة: اللحوم المصنعة تسبب الاكتئاب وحملة اليوم السابع تستحق التضامن

أشاد الدكتور محمد حلمى، استشارى السمنة والنحافة بحملة اليوم السابع للتوعية بمخاطر اللحوم المصنعة مؤكدًا أن هذه الحملة تستحق الاحترام والتشجيع والتضامن لأنها تعمل على زيادة الوعى للتعرف على أضرار مثل هذه اللحوم المصنعة.

ويؤكد د.محمد، أن تناول مثل هذه اللحوم يعرضك للإصابة بالاكتئاب على المدى البعيد خاصة إذا كنت من عشاقها.

وأضاف استشارى السمنة والنحافة، أن اللحوم المصنعة تم اكتشافها فى العصر الحديث بعد ابتكار طريقة جديدة لحفظ اللحوم وطريقة تصنيع مختلفة، ولكن لم يكن فى الحسبان أن هذه الأطعمة قد تعرض الإنسان للإصابة بالأمراض النفسية.

ويؤكد د.محمد، أن تناول الإنسان لمثل هذه الأطعمة "المصنعة" تعرضه للإصابة بالاكتئاب، وهذا ما أكدته إحدى الدراسات التى أجريت فى جامعة College London، وذلك للأشخاص المسرفون فى تناولها.

ويضيف استشارى السمنة والنحافة، أن هذه الدراسة إلى أن الإسراف فى تناول اللحوم المصنعة يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض النفسية خاصة الاكتئاب، لأنها تحتوى على مواد حافظة بنسبة عالية، وكمية كبيرة من الدهون الضارة.

ولذلك ينصح استشارى السمنة والنحافة، بتجنب تناول الأطعمة المصنعة والمحفوظة لأنها تزيد من تعرضك للاكتئاب بنسبة 26%، ولذلك عليك تناول الفواكه والخضراوات والأطعمة المطهية فى المنزل والإكثار من تناول الأسماك والابتعاد التام عن اللحوم المصنعة.