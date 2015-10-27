مفاجأة.. اكتشاف أثر لبصاق وأظافر بشرية فى أشهر أنواع اللحوم المصنعة بأمريكا

مفاجأة صادمة كشفت عنها مؤخراً صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حيث أشارت أنه تم اكتشاف وجود أجزاء من الحمض النووى DNA الخاص بالإنسان داخل بعض عينات اللحوم المصنعة التى تبيعها أشهر شركات الأغذية الأمريكية.

وأجرى الباحثون تجاربهم على 345 عينة خاصة بأكثر من 75 نوع لحوم مصنعة عالى الجودة، داخل 10 منافذ للبيع، وكشفت النتائج أن 2% من عينات السوسيس والسجق تحتوى على الحمض النووى البشرى، وأوضح التقرير أنها قد تكون ناتجة عن أظافر أو شعر العمال أو نتيجة بصق للعاب أو تساقط بعض قطرات الدم من القائمين على تصنيع اللحوم.

وكما كشفت النتائج أيضاً أن 10% من اللحوم التى ادعى مصنعوها أنها نباتية كانت تحتوى على اللحوم، وأيضاً حوالى 14% من عينات السوسيس والسجق كان بها مشاكل فى التصنيع، بالإضافة إلى أن الكثير من اللحوم اشتملت على محتويات لم يكن يفترض وجودها بها.

وأضاف التقرير أن الأمريكيين أنفقوا 2.5 مليار دولار على سندوتشات السوسيس، و3 مليارات دولار على السجق خلال عام 2014.

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالميةWHO أصدرت قرارا أمس الاثنين، باعتبار اللحوم المصنعة من مسببات السرطان، وضمتها فى قائمة واحدة مع السجائر والخمور والزرنيخ والأسبستوس.

وجاء بعد انتهاء اجتماع لجنة كبيرة من العلماء فى الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، تم اختيارهم من 10 دول مختلفة، واستمر اللقاء على مدار الأيام الماضية، وذلك لتقييم جميع الأدلة العلمية المنشورة فى الأبحاث الطبية الحديث حول أضرار اللحوم المصنعة.

وأكد المسئولون أن تناول 50 جراماً من اللحوم المصنعة يومياً، أقل من قطعة سوسيس واحدة، يساهم فى رفع فرص الإصابة بسرطان القولون بنسبة 20%. يذكر أن منظمة الصحة العالمية ضمت اللحوم الحمراء من مسببات السرطان المحتملة، على الرغم من قولها فى وقت سابق إن لها بعض الفوائد الصحية.

ومن أبرز أنواع اللحوم المصنعة: البرجر والسوسيس والسجق ولحم الخنزير المقدد والبسطرمة واللانشون والسلامى والبلوبيف.

يذكر أن "اليوم السابع" أطلق مؤخراً أكبر حملة توعية للتحذير من مخاطر اللحوم المصنع.

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