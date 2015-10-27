عامل يشنق خاله بعد طرده من العمل لديه فى السنطة بالغربية

ألقى ضباط المباحث الجنائية بالغربية القبض على عامل بمحطة وقود، بعد قيامه بشنق خاله داخل غرفته بقرية شبرا قاص بمركز السنطة، وتوثيقه بالحبال، لخلافات سابقة بينهما لقيام المجنى عليه بطرد المتهم من العمل لديه.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير المباحث الجنائية، بتمكن النقيب محمد الجمل، رئيس مباحث مركز السنطة، تحت إشراف العقيد محمد صالح، رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة، من ضبط المتهم "السيد محمد العوكش"، عامل فى محطة وقود، بعد قيامه بشنق خاله إسماعيل دمشوقة، فلاح، داخل غرفته بقرية شبرا قاص مركز السنطة، وتوثيقه بالحبال، لقيام المجنى عليه بطرده من العمل لديه.

اعترف المتهم بارتكابه الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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