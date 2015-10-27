"ميريل ستريب" تفتتح مهرجان القاهرة السينمائى بفيلمها "Ricki and The Flash"

اختارت إدارة الدورة الـ37 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الفيلم الأمريكى Ricki and The Flash للعرض فى حفل الافتتاح المقرر إقامته يوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر المقبل.

العمل من إخراج جوناثان ديمى وبطولة ميريل ستريب وكفين كلاين وماجى جامر، وتجسد "ستريب" فى الفيلم شخصية "ريكى" المرأة التى هجرت زوجها وأولادها الثلاثة لتحقق طموحها كمطربة روك إلا أنها لا تنجح سوى فى الغناء ببعض المقاهى الصغيرة بالليل، وتعمل فى سوبر ماركت بالنهار، حتى تتلقى ذات يوم اتصالاً من طليقها الذى تزوج بعد رحيلها، يبلغها فيه أن ابنتها تمر بحالة نفسية سيئة بعد طلاقها من زوجها، ولحظتها تقرر "ريكى" السفر إلى بيت العائلة لتلتقى أفراد أسرتها بعد سنوات من رحيلها لعلها تنجح فى علاج أزمة ابنتها، وإعادة الوئام لعلاقتها مع أولادها .

يضم الفيلم 3 شخصيات سينمائية حائزة على جوائز الأوسكار، أولها بطبيعة الحال النجمة ميريل ستريب صاحبة الرقم القياسى فى الترشيح لأوسكار التمثيل حيث ترشحت 19 مرة فى الأعوام من 1979 إلى عام 2014، وفازت بالجائزة ثلاث مرات فى أعوام 1980 و1983 و2012 .

فى نفس السياق كان المخرج "جوناثان ديمى" البالغ من العمر 71 عاماً قد فاز بأوسكار الإخراج عن فيلمه الشهير «صمت الحملان» بينما حصدت كاتبة السيناريو "ديابلو كودى" جائزة أوسكار أحسن سيناريو مكتوب مباشرة للشاشة عن فيلم «جونو» عام 2007،وكان السيناريو الأول الذى تكتبه فى حياتها .

جدير بالذكر أن الفيلم سيُعرض مرة ثانية فى المسرح الكبير بدار الأوبرا خلال أيام المهرجان لكنه لن يُعرض تجارياً فى مصر بعد انتهاء المهرجان .