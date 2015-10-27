مصادر يمنية: هجوم يستهدف دورية أمنية تابعة للمقاومة الشعبية فى محافظة عدن

>أفادت مصادر فى المقاومة الشعبية باليمن اليوم الثلاثاء أن مسلحين مجهولين شنوا هجوماً على دورية أمنية تابعة للمقاومة الشعبية فى محافظة عدن جنوبى البلاد.

وقالت المصادرإن مسلحين مجهولين هاجموا دورية امنية باستخدام العبوات الناسفة فى مديرية المنصورة بمحافظة عدن.

وأشارت المصادر إلى أن الهجوم ألحق أضرارا بالعربة العسكرية ولم يسفر عن سقوط ضحايا، ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

وهذه هى ثانى عملية تقع فى عدن خلال 24 ساعة بعد التفجير الانتحارى الذى استهدف نقطة تفتيش تابعة للمقاومة الشعبية فى مديرية المنصورة أمس الاثنين وأسفر عن سقوط قتيلين من المقاومة الشعبية.