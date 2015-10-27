أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : كيف أتعامل مع الطفل في سن سنة ونصف و الثواب والعقاب -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : إزاي نجاوب الطفل على الأسئلة المتعلقة بالوفاة -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : إزاي نجاوب الطفل على السؤال المحرج " أنا جيت إزاي " -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس : يجب الرد على الأسئلة المحرجة للأطفال حتى لا تقتل حاسة الإستكشاف -
عدم اختصاص المحكمة في نظر استئناف "الحسيني" على حكم تغريمه بسبّ أحمد موسى -
أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة الزمالك -
مرتضى منصور: قناة واحدة هتذيع ماتش الزمالك وإنبي -
مرتضى منصور: أنا مش باطفش مدربين -
إيناسيو: ماحدش هيدخل في شغلي.. ومش هارحم المتخاذل -
بيت العائلة المصرية ينظم زيارات ميدانية لـ"دور الأيتام" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مصادر يمنية: هجوم يستهدف دورية أمنية تابعة للمقاومة الشعبية فى محافظة عدن

Google+ Print
مصادر يمنية: هجوم يستهدف دورية أمنية تابعة للمقاومة الشعبية فى محافظة عدن مصادر يمنية: هجوم يستهدف دورية أمنية تابعة للمقاومة الشعبية فى محافظة عدن

>أفادت مصادر فى المقاومة الشعبية باليمن اليوم الثلاثاء أن مسلحين مجهولين شنوا هجوماً على دورية أمنية تابعة للمقاومة الشعبية فى محافظة عدن جنوبى البلاد.

وقالت المصادرإن مسلحين مجهولين هاجموا دورية امنية باستخدام العبوات الناسفة فى مديرية المنصورة بمحافظة عدن.

وأشارت المصادر إلى أن الهجوم ألحق أضرارا بالعربة العسكرية ولم يسفر عن سقوط ضحايا، ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

وهذه هى ثانى عملية تقع فى عدن خلال 24 ساعة بعد التفجير الانتحارى الذى استهدف نقطة تفتيش تابعة للمقاومة الشعبية فى مديرية المنصورة أمس الاثنين وأسفر عن سقوط قتيلين من المقاومة الشعبية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365