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وزير خارجية فلسطين ينفى تقارير عن تحضيرات لمفاوضات سرية مع إسرائيل

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وزير خارجية فلسطين ينفى تقارير عن تحضيرات لمفاوضات سرية مع إسرائيل وزير خارجية فلسطين ينفى تقارير عن تحضيرات لمفاوضات سرية مع إسرائيل

نفى وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى اليوم الثلاثاء تقارير إعلامية عن تحضيرات لبدء مفاوضات فلسطينية إسرائيلية سرية.

أخبار فلسطين..وقال المالكى للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن ما نشر بهذا الخصوص "هلوسات إعلامية ننفيها جملة وتفصيلا وما يحدث على الأرض لا يسمح على الإطلاق العودة للمفاوضات مرة آخرى تحت أى سقف زمنى ممكن".

وذكر أن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجرينى أبلغت الجانب الفلسطينى أمس أن وفدا من اللجنة الرباعية الدولية للسلام فى الشرق الأوسط سيصل المنطقة قريبا.

وأشار المالكى إلى أن وفد الرباعية على مستوى المندوبين الدائمين سيلتقى الجانبين الفلسطينى والاسرائيلى كلا على حدا لبحث التطورات الميدانية الحاصلة ومستقبل عملية السلام.

وكانت صحيفة رأى اليوم اللندنية أوردت اليوم عن مفاوضات جديدة بين الفلسطينيين وإسرائيل يتم التحضير لها بشكل سرى وقد تجرى إما فى عمان أو فى القاهرة.

وذكرت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية ستحدد وجهة المفاوضات وخطوطها بشكل كامل بعد زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إلى واشنطن الشهر المقبل.

من جهتها طالبت حكومة الوفاق الفلسطينية المجتمع الدولى والأمم المتحدة بـ"اتخاذ قرارات حاسمة بوضع الهدف الواضح والأسس المرجعية لأى مفاوضات، ووضع الجدول الزمنى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وحل قضايا الوضع النهائى استناداً إلى القرارات الدولية".
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