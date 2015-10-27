محامى الفنان أحمد عزمى: حبس موكلى 6 أشهر فى قضية تعاطى ترامادول

أكد خالد عمار محامى الفنان أحمد عزمى، أن محكمة الجنايات أصدرت اليوم حكمها الحضورى بحبسه 6 أشهر مع الشغل عقب اتهامه بتعاطى مخدر الترامادول.

وأشار دفاع الفنان أحمد عزمى إلى أن الحكم صدر اليوم حضوريا، وأنه سيتخذ إجراءات الطعن بالنقض على الحكم بمجرد خروج الحكم وصدور حيثياته.

ترجع التفاصيل عندما استوقف أحد ضباط أكمنة مدينة شرم الشيخ المتهم، وتلاحظ عدم قدرته على الحديث، وأنه فى حالة غير طبيعية وبصحبته إحدى الفتيات.

وبتفتيش السيارة، ضبط 14 قرصا مخدرا، وبفحص الفتاة تبين أنها مقيد ضدها 11 قضية آداب، وادعى عزمى أنها زوجته عرفيا، ناكرا معرفته بوجود الأقراص المخدرة التى كانت بسيارته.

وبعد تقنين الإجراءات وعرض المتهم على النيابة وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، أصدرت حكمها المتقدم.