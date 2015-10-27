بالصور.. حشود الناخبين فى الطوابير أمام لجان القرى فى الأقصر

رصدت عدسة "اليوم السابع" قوة الحشد الكبير للأهالى والناخبين فى عدد من القرى والمدن فى غرب وجنوب وشمال محافظة الأقصر، فى اليوم الأول لعملية التصويت بجولة الإعادة، حيث اختفى عن الأنظار مشهد تواجد الناخبين بلجان وسط المدينة وغيرها، ولكن ظهرت بصورة كبيرة طوابير الناخبين فى القرى.

ويرجع سبب ظهور تلك الطوابير الانتخابية فى عدد من القرى والمدن الداخلية بالمحافظة، لقوة وإمكانايات الحشد الانتخابى لصالح عدد من المرشحين، ففى قرية العشى والزينية والطود التابعة لدائرة مركز الأقصر، ظهر المواطنون بكثافة فى الانتخابات والتصويت فى طوابير انتخابية، وذلك لوجود حشد كبير من قبل المرشحان (عادل حرز الله) و(الطيرى حسن عبده).

أما فى مدينة أرمنت غربى محافظة الأقصر، فيوجد المئات من الناخبين الذين انتشروا بكثافة أمام لجانهم لمناصرة وتأييد ودعم أى من مرشحيهما وهما كل من (أحمد حسن فرشوطى) و(حمدى رشوان)، وفى القرنة أيضاً غربى المحافظة ظهرت طوابير أمام اللجان والمدارس والمقار الانتخابية بصورة كثيفة للغاية كل مرشح يدعم واحد من المرشحين اللذين يتنافسان على مقعد القرنة وهما كل من (شعبان هريدى) و(محمد ياسين).

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