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الخميس.. جابر القرموطي ضيف “أبلة فاهيتا” على “سي بي سي”

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الخميس.. جابر القرموطي ضيف “أبلة فاهيتا” على “سي بي سي” الخميس.. جابر القرموطي ضيف “أبلة فاهيتا” على “سي بي سي”

أبلة فاهيتا وجابر القرموطي

كتبت_ إنجي لطفي

يحل الإعلامي جابر القرموطي، ضيفا على البرنامج الساخر “أبلة فاهيتا” في الموسم الثاني له، والذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، على قناة “سي بي سي”، وذلك يوم الخميس المقبل، في تمام الحادية عشر مساءًا.
> كما تستضيف “فاهيتا” في الحلقة أيضا فرقة “قرار إزالة”، وحديث عن أعمالهم الغنائية التي قدموها، والجديد الذي يستعدون له، وسط عرض لأبرز أحداث الأسبوع الماضي بطريقة ساخرة، وتعليق أبلة فاهيتا عليها بطريقتها الخاصة.
> واستضافت أبلة فاهيتا، في الموسم الأول عددا من نجوم الفن ورموز المجتمع، مثل المطربة أمينة، والفنان أحمد فهمي، ومحمود العسيلي، والفنان سمير غانم، وفرقة “وسط البلد”، وآخرين، ليحقق البرنامج نجاحا ساحقا في موسمه الأول ويشهد تفاعلا كبيرا معه، كما فاز بالجائزة الكبرى في مهرجان “كان ليونز” العالمي، لتستمر في النجاح بالموسم الثاني، حيث استضافت الإعلامية هيلدا خليفة، والإعلامي خيري رمضان، والمطربة غالية بن علي، والفنانة هالة فاخر.

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