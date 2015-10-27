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رئيس لجنة الانتخابات بسوهاج : تحرير محضر لشخص زور توكيل‎

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رئيس لجنة الانتخابات بسوهاج : تحرير محضر لشخص زور توكيل‎ رئيس لجنة الانتخابات بسوهاج : تحرير محضر لشخص زور توكيل‎

أرشيفية

قال المستشار عبد المنعم عبد الستار، رئيس اللجنة الرئيسية للانتخابات بسوهاج، إنه تم تحرير محضر لأحد المواطنين لتزويره توكيل خاص بأحد اللجان الفرعية بسوهاج.
> وكان المستشار المسؤل عن إدارة العملية الانتخابية باللجنة رقم 74 بقرية فزارة بالمراغة، قد شك في توكيل بحوزة أحد الأشخاص، تبين أن هذا الشخص قام بازالة اسم كان مدون على التوكيل ووضع اسمه للتمكن من الدخول للجنة .تم ضبطه وتحرير محضر بالواقعة.

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