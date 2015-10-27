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تشكيل غرفة عمليات وإعلان حالة الطوارئ لمواجهة سقوط الأمطار بسوهاج

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تشكيل غرفة عمليات وإعلان حالة الطوارئ لمواجهة سقوط الأمطار بسوهاج تشكيل غرفة عمليات وإعلان حالة الطوارئ لمواجهة سقوط الأمطار بسوهاج

أرشيفية

أكد المهندس محمود محمد نافع رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج انه تم تشكيل غرفة عمليات استعداداً لمواجهة سقوط الامطار على محافظة سوهاج وان جميع سيارات الكسح استعدت للعمل وتم اعلان حالة الطوارى القصوى وتشكيل فرق متابعة ميدانية تعمل على مدار 24 ساعة.
> وأشار المهندس محمود نافع أنه تم توفير جميع المعدات من مولدات وماكينات شفط المياه وكميات السولار المناسبة ومهمات السلامة والصحة المهنية للعمال لسرعة التعامل مع مياه الامطار فى حالة سقوطها.

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