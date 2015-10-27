رئيس الوزراء يتفقد الأعمال النهائية لمحطة مياه 6 أكتوبر ويطالب بضرورة تشغيلها

تفقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأعمال النهائية لمحطة تنقية المياه بمدينة 6 أكتوبر، يرافقه وزيرا الإسكان والتنمية المحلية ، بالاضافة الى محافظ الجيزة.

وخلال التفقد أكد رئيس الوزراء ضرورة بدء التشغيل الفعلي للمحطة في أقرب وقت ممكن، مقدما التهنئة للعاملين في المحطة على انجازها في وقت قصير، وهو ما سيسهم في حل مشاكل المياه في عدد من منطاق محافظة الجيزة، وطالب بسرعة استكمال المرحلة الثانية من المشروع، وضغط الجدول الزمني الخاص بتنفيذ هذه المرحلة بحيث يكون خلال 12 شهر.

من جانبه، أشار وزير الاسكان إلى أنه خلال شهر من الآن سيتم التشغيل الفعلي للمحطة، موضحا أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المحطة، والتى أصبحت جاهزة لاستقبال المياه من المأخد بعد أن تم اطلاق المياه فيها منذ أيام، تمهيداً لبدء التشغيل الفعلى للمحطة خلال الفترة القريبة القادمة، مشيراً إلى أن تكلفة المحطة بلغت حتى الآن 2.2 مليار جنيه، تشمل إنشاء المأخذ والخطوط والروافع والمحطة، وأن المرحلة الأولى تعمل بطاقة 400 ألف م3/ يوم، وسيتم تشغيلها على جزءين، كل جزء 200 ألف م3 / يوم، وتخدم مناطق وسط الجيزة وتوسعات مدينة 6 أكتوبر.

وأضاف وزير الإسكان أنه تم الانتهاء من تنفيذ مأخد مياه على النيل بموقع عزبة الحلوانى بمركز العياط، و3 خطوط مواسير قطر 2200 مم، تنقل المياه العكرة الى محطة التنقية بـ 6 أكتوبر، بطاقة تبلغ 1.7 مليون م3 /يوم.

وأكد الوزير أنه يتم الانتهاء حاليا من مد خط مياه 1200 مم من محطة المياه بـ 6 أكتوبر وحتى التلاقى مع طريق مصر الفيوم الصحراوى بطول 5700 م/ط، ثم ماراً بحرم طريق مصر الفيوم الصحراوى حتى نقطة الربط بحدائق الأهرام بين البوابتين الثانية والثالثة بطول 2300 م/ط، وذلك لتدعيم شبكة المياه بمناطق الرماية، والهرم، وفيصل.

وصرح وزير الإسكان بأن هناك بعض المعوقات التى كانت تؤخر بدء تشغيل المحطة، منها الحصول على تصريح من وزارة الصحة للبدء فى الضخ التجريبى للمياه، وعدم توصيل مصدر التيار الكهربى الرئيسى لمحطة رفع المأخذ من قبل شركة توزيع كهرباء الجيزة.

وعن الإجراءات التي تم اتخاذها لدفع العمل بالمشروع وسرعة ضخ المياه للمحطة، أكد وزير الإسكان أنه تم عمل دراسة لضغط البرنامج الزمني للمشروع بعد التوقف لمدة عامين خلال الظروف التي كانت تمر بها البلاد فى فترات سابقة، وتم دفع العمل في نهاية عام 2013 و كانت نسبة الإنجاز لا تتعدى 38%، كما تم تعيين مكان جديد للمأخذ بعد ان فشلت جميع المحاولات في تنفيذه بالموقع المقترح القديم، وتم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة من عمل خطة أمن وسلامة للمياه عند المأخذ بالموقع الجديد طبقاً لتوجيهات وزارة الصحة وبالتنسيق مع وزارة الري والمسطحات المائية ووزارة البيئة.

وأضاف الوزير: بعد عمل خطة أمن وسلامة المياه بدأ العمل فوراً في تنفيذ الاحتياطات التي وردت في الخطة، كما تم التنسيق مع محافظة الجيزة لرفع التعديات على نهر النيل في المسافة الآمنة التي تم تعيينها بالخطة وتمت اعمال التطهير والإزالة، ثم البدء الفوري في تصميم وتنفيذ مشروع صرف صحي بتقنية المعالجة المتقدمة لقريتي (عزبة التابوت– كفر الرفاعي)، وجار تنفيذ حل عاجل لمشروع الصرف الصحي بعزبة التابوت لحين الانتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل، كما تم التنسيق مع الشركات المُنفذة للمشروعات على سرعة الانتهاء من خط ناقل متكامل لنقل أول 400 ألف م3/يوم لمحطة 6 أكتوبر ما استلزم تكثيف العمل على مدار 24 ساعة.

كما استعرض وزير الاسكان موقف المشروعات العاجلة والملحة بمحافظة الجيزة، موضحا أن عددهم يبلغ 7 مشروعات، بتكلفة تبلغ 620 مليون جنيه، سيضيفوا 350 ألف متر مكعب مياه، لخدمة 2.2 مليون نسمة.