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لجنة الانتخابات بأسيوط تنفي إصابة قاض بوعكة صحيه بإحدي لجان الغنايم‎

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لجنة الانتخابات بأسيوط تنفي إصابة قاض بوعكة صحيه بإحدي لجان الغنايم‎ لجنة الانتخابات بأسيوط تنفي إصابة قاض بوعكة صحيه بإحدي لجان الغنايم‎

المستشار جمال عبد الرحمن

نفى رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات البرلمانية بمحافظة أسيوط، المستشار جمال عبد الرحمن، صحة ما نشره أحد المواقع” حول إصابة رئيس لجنة انتخابية بشظية طلق ناري بإحدى لجان مركز الغنايم.

وأكد رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط، أن المستشار محمد عبد الحميد نوح عضو هيئة قضايا الدولة والمشرف على لجنة رقم 94 بمدرسة الحاج حسين الابتدائية، بقرية أولاد محمد التابعة لمركز الغنايم.

وكشف عن حقيقة الواقعة، والتي تمثلت في قيام رقيب شرطة من قوة تأمين اللجنة، وأثناء تنظيمه طابور دخول الناخبين أمام اللجنة فاصطدمت الطبنجة بأحد المواطنين، مما ترتب عليه خروج طلقة نارية في أرضية اللجنة وتطاير قطع من أرضيات اللجنة فأصابت الموظف “عارف عبد المالك محمد ” الموظف بمحكمة أبوتيج و أحد العاملين باللجنة، إصابة سطحية ولم تؤثر على ممارسة عمله داخل اللجنة.

كما طالب جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة في كل ما يتم نشره من أخبار وضرورة التواصل مع اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية بمحافظة أسيوط، للتأكد من صحة ما يتم تداوله من إشاعات.

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