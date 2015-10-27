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نشرة اليوم السابع..رئيس الوزراء يعترف بالتقصير فى أزمة الاسكندرية..مع رحاب عبداللاه

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نشرة اليوم السابع..رئيس الوزراء يعترف بالتقصير فى أزمة الاسكندرية..مع رحاب عبداللاه نشرة اليوم السابع..رئيس الوزراء يعترف بالتقصير فى أزمة الاسكندرية..مع رحاب عبداللاه
يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلاً للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.

وفيما يلى أهم ما جاء بها من عناوين:-

رئيس الوزراء يعترف بالتقصير فى أزمة غرق الاسكندرية وقلة الاستعدادات ‎

رئيس الوزراء عن حركة المحافظين: كل شئ وارد ‎

كبار السن فى الصفوف الأولى بجولة الإعادة لانتخابات البرلمان

السفارة الأمريكية ترحب بالتحاق أول رائد فضاء مصرى بناسا على “فيس بوك”


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