تمكنت قوات الأمن بشرطة السلوم بمحافظة مطروح، من إلقاء القبض على ناخبين التقطا صورة "سيلفى" مع بطاقة الاقتراع بإحدى لجان السلوم.

طلب القاضى المشرف على اللجنة الانتخابية، رقم 109 بمدرسة السلوم الابتدائية، من قوات الشرطة التحفظ على سائق وموظف وتحرير محضر لهما، لضبطهما أثناء التقاط صور "سيلفى" مع بطاقة الاقتراع، وتحرير محضر بالواقعة لعرضهما على النيابة العامة.

قال اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، فى تصريح صحفى، اليوم الثلاثاء، إن المتابعة الأمنية رصدت قيام "بكار.ف.ب" (41 سنة) سائق، مقيم بجوار مسجد الفرقان بالسلوم و"عثمان.ع.ك.ت" (39 سنة) موظف بمكثف المياه بالسلوم، مقيم عزبة شعبان، بالتقاط صور "سيلفى" داخل اللجنة رقم 109 بمدرسة السلوم الابتدائية، وطلب المستشار رئيس اللجنة اتخاذ اللازم حيالهما، بناء على المذكرة المحررة بمعرفته.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم إدارى السلوم، وجارِ العرض على النيابة العامة.

- "العليا للانتخابات": انتظام العمل بجميع لجان جولة الإعادة بالمرحلة الأولى

- بالصور.. كبار السن فى الصفوف الأولى بجولة الإعادة لانتخابات البرلمان.. مسن من على كرسى متحرك: شاركت علشان أضرب مثل للشباب.. والحاج صالح: اللى مينزلش ميستاهلش يكون مصرى

- المصريون فى الأردن يواصلون الإدلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة للانتخابات

- بالصور.. انطلاق جولة إعادة الانتخابات البرلمانية فى 14 محافظة.. سيارات مجانًا لنقل الناخبين إلى المناطق الوعرة بسوهاج.. وتأخر فتح 4 لجان بالأقصر.. واستقرار الأحوال الجوية بالإسكندرية مع بدء التصويت

- بدء جولة إعادة المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية فى سفارة مصر بلندن

- مسن من على كرسى متحرك: شاركت فى الانتخابات علشان أضرب مثل للشباب

- وزيرة التضامن بعد الإدلاء بصوتها: الست المصرية دائما فى الصفوف الأولى

- بالفيديو.. كفيف يدلى بصوته بمدرسة الشهيد محمد محمود بالطالبية

- بالفيديو.. مرشح بالوراق يستغل الأطفال لحث الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالحه

- محمد أبو الغار يناشد المواطنين المشاركة الفعالة فى انتخابات البرلمان

- المتحدث باسم حزب النور: "نبتغى وجه الله بصرف النظر عن النتائج"

- بالفيديو..رجال الجيش والشرطة يساعدون مسنة تدلى بصوتها فى جولة الإعادة بالانتخابات بالصف

- بالفيديو.. مسنة ببولاق الدكرور: “بلدنا حلوة وما تتعوضشى..ولازم كلنا نشارك”

>