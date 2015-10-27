أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : كيف أتعامل مع الطفل في سن سنة ونصف و الثواب والعقاب -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : إزاي نجاوب الطفل على الأسئلة المتعلقة بالوفاة -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : إزاي نجاوب الطفل على السؤال المحرج " أنا جيت إزاي " -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس : يجب الرد على الأسئلة المحرجة للأطفال حتى لا تقتل حاسة الإستكشاف -
عدم اختصاص المحكمة في نظر استئناف "الحسيني" على حكم تغريمه بسبّ أحمد موسى -
أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة الزمالك -
مرتضى منصور: قناة واحدة هتذيع ماتش الزمالك وإنبي -
مرتضى منصور: أنا مش باطفش مدربين -
إيناسيو: ماحدش هيدخل في شغلي.. ومش هارحم المتخاذل -
بيت العائلة المصرية ينظم زيارات ميدانية لـ"دور الأيتام" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

القبض على ناخبين التقطا صورة "سيلفى" مع بطاقة الاقتراع بإحدى لجان السلوم

Google+ Print
القبض على ناخبين التقطا صورة "سيلفى" مع بطاقة الاقتراع بإحدى لجان السلوم القبض على ناخبين التقطا صورة "سيلفى" مع بطاقة الاقتراع بإحدى لجان السلوم
تمكنت قوات الأمن بشرطة السلوم بمحافظة مطروح، من إلقاء القبض على ناخبين التقطا صورة "سيلفى" مع بطاقة الاقتراع بإحدى لجان السلوم.

طلب القاضى المشرف على اللجنة الانتخابية، رقم 109 بمدرسة السلوم الابتدائية، من قوات الشرطة التحفظ على سائق وموظف وتحرير محضر لهما، لضبطهما أثناء التقاط صور "سيلفى" مع بطاقة الاقتراع، وتحرير محضر بالواقعة لعرضهما على النيابة العامة.

قال اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، فى تصريح صحفى، اليوم الثلاثاء، إن المتابعة الأمنية رصدت قيام "بكار.ف.ب" (41 سنة) سائق، مقيم بجوار مسجد الفرقان بالسلوم و"عثمان.ع.ك.ت" (39 سنة) موظف بمكثف المياه بالسلوم، مقيم عزبة شعبان، بالتقاط صور "سيلفى" داخل اللجنة رقم 109 بمدرسة السلوم الابتدائية، وطلب المستشار رئيس اللجنة اتخاذ اللازم حيالهما، بناء على المذكرة المحررة بمعرفته.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم إدارى السلوم، وجارِ العرض على النيابة العامة.

- "العليا للانتخابات": انتظام العمل بجميع لجان جولة الإعادة بالمرحلة الأولى

- بالصور.. كبار السن فى الصفوف الأولى بجولة الإعادة لانتخابات البرلمان.. مسن من على كرسى متحرك: شاركت علشان أضرب مثل للشباب.. والحاج صالح: اللى مينزلش ميستاهلش يكون مصرى

- المصريون فى الأردن يواصلون الإدلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة للانتخابات

- بالصور.. انطلاق جولة إعادة الانتخابات البرلمانية فى 14 محافظة.. سيارات مجانًا لنقل الناخبين إلى المناطق الوعرة بسوهاج.. وتأخر فتح 4 لجان بالأقصر.. واستقرار الأحوال الجوية بالإسكندرية مع بدء التصويت

- بدء جولة إعادة المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية فى سفارة مصر بلندن

- مسن من على كرسى متحرك: شاركت فى الانتخابات علشان أضرب مثل للشباب

- وزيرة التضامن بعد الإدلاء بصوتها: الست المصرية دائما فى الصفوف الأولى

- بالفيديو.. كفيف يدلى بصوته بمدرسة الشهيد محمد محمود بالطالبية

- بالفيديو.. مرشح بالوراق يستغل الأطفال لحث الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالحه

- محمد أبو الغار يناشد المواطنين المشاركة الفعالة فى انتخابات البرلمان

- المتحدث باسم حزب النور: "نبتغى وجه الله بصرف النظر عن النتائج"

- بالفيديو..رجال الجيش والشرطة يساعدون مسنة تدلى بصوتها فى جولة الإعادة بالانتخابات بالصف

- بالفيديو.. مسنة ببولاق الدكرور: “بلدنا حلوة وما تتعوضشى..ولازم كلنا نشارك”
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بيت العائلة المصرية ينظم زيارات ميدانية لـ"دور الأيتام"

بيت العائلة المصرية ينظم زيارات ميدانية لـ"دور الأيتام"

السفيرة عزيزة - مها مصطفى ... صاحبة أول عربية أكل متنقلة في مصر

السفيرة عزيزة - مها مصطفى ... صاحبة أول عربية أكل متنقلة في مصر

مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي"

مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي"

كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية

كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية