تقرير - مورينيو يستعد لمغادرة تشيلسي ويرغب في تدريب هذا الفريق

ذكرت صحيفة إندبندنت الإنجليزية الوجهة المقبلة التي يفضلها جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي حال رحيله عن فريقه الحالي بسبب تردي النتائج.

وحقق تشيلسي حامل اللقب أسوأ بداية في تاريخه في الدوري الإنجليزي الممتاز بنظامه الجديد المتبع منذ عام 1993 ويحتل حاليا المركز الـ15 برصيد 11 نقطة بعد أول عشر جولات من المسابقة.

وتناولت العديد من التقارير الصحفية اقتراب رحيل مورينيو عن البلوز نظرا لسوء النتائج وأيضا بسبب كثرة انتقاده لحكام المباريات وتعرضه باستمرار لعقوبات من الاتحاد الإنجليزي.

وتوقعت تقارير أن يرحل البرتغالي عن الفريق إذا خسر المباراة المقبلة يوم السبت ضد ليفربول على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة الـ11 من الدوري.

وكشفت إندبندنت عن أن مورينيو يرغب في تدريب باريس سان جيرمان إذا تمت إقالته من تشيلسي وأن ممثليه تواصلوا بالفعل مع الفريق الفرنسي إضافة لحديثهم مع مسؤولي إنتر ميلان.

ويدرس مسؤولو تشيلسي بحذر قرار إقالة مورينيو الذي قد يكلفهم مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني قيمة الشرط الجزائي للعقد المبرم لمدة 4 سنوات بينهم وبين البرتغالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن سان جيرمان يعد الخيار الأول لمورينيو وأنه صرح من قبل في مقابلة صحفية أنه يتمنى يوما ما العودة لإنتر ميلان الذي حقق معه الثلاثية عام 2010.

وذكرت الصحيفة وفقا لمصادرها أن مورينيو سيبقى في مدينة لندن لفترة معينة إذا رحل عن تشيلسي لحبه لأسلوب الحياة في إنجلترا وقد يعمل محللا بإحدى القنوات حتى يلتحق بناد أخر.