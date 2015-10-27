استشارى أطفال:اللحوم المصنعة ساهمت فى زيادة أعداد الأطفال المصابين بالسرطان

أضرار اللحوم المصنعة

أضرار اللحوم المصنعة فى إصابة الطفل بالسرطان

بعد قرار منظمة الصحة العالمية بإدراج اللحوم المصنعة، والتى تشمل جميع اللحوم المجمدة والهامبورجر واللانشون والبسطرمة، قام "اليوم السابع" بتدشين حملة للتوعية بمخاطر هذه الأطعمة وأضرارها الخطيرة.>عن أضرار اللحوم المصنعة، قالت الدكتورة نهى أبو الوفا استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، إن اللحوم المصنعة تشمل السجق والهامبورجر واللانشون واللحوم المجمدة بشكل عام والتى يتطلب تصنيعها إضافة مكسبات طعم ومواد كيمائية مثل نيترات الصوديوم، موضحة وذلك لكى تبدو اللحوم أكثر احمرارًا وزيادة صلاحيتها لفترة أطول على عكس اللحوم الطازجة.>واستكملت د.نهى قائلة "تساهم إضافة مادة نترات الصوديوم أحد أهم المكونات اللازمة لتصنيع اللحوم المصنعة فى زيادة فرص إصابة البالغين وكذلك الأطفال بأمراض القلب والسرطان وهو ما نلاحظه فى زيادة عدد الأطفال المصابين بالسرطان".

لذلك نصحت د.نهى الأم بضرورة عدم تعويد طفلها على تناول تلك المأكولات الضارة، والتى تمثل خطورة على صحته وتعويده على تناول أغذية صحية بدل تلك الأطعمة الضارة لحمايته من مشاكل صحية.