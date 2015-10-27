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حب الشباب الدهنى يتطلب علاجا دوائيا بالفم

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حب الشباب الدهنى يتطلب علاجا دوائيا بالفم حب الشباب الدهنى يتطلب علاجا دوائيا بالفم
حب الشباب من الأعراض التى ترتبط غالبا بمرحلة المراهقة والبلوغ، حيث ترتفع نسبة الإصابة بحب الشباب نتيجة للتغيرات الهرمونية بالجسم.

أسباب حب الشباب الدهنى


>ويعد حب الشباب الدهنى من أشد أنواع حب الشباب وأصعبها فى طرق العلاج، تبعا لرأى أخصائية الأمراض الجلدية الدكتورة هديل جهاد.

وتؤكد هديل أن حب الشباب من النوع الدهنى غالبا ما يستمر ظهوره لمراحل عمرية تتجاوز فترة المراهقة والبلوغ، وقد يستمر ظهوره حتى سن الثلاثين، كما يرتبط ظهور حب الشباب الدهنى بطبيعة البشرة وزيادة نسبة إفرازات بها.

علاج حب الشباب الدهنى


>أما عن طرق علاج حب الشباب الدهنى فتؤكد هديل أن هذا النوع تحديدا من حب الشباب يتطلب علاجا مختلفا لا يعتمد فقط على العلاج السطحى بالكريمات ودهانات البشرة، وفى أغلب الحالات ينصح بتناول علاجات تأخذ عن طريق الفم وأهمها العلاج بمشتقات فيتامين "أ" ، ويعمل هذا النوع من العلاج على تقليل نسبة الإفرازات الدهنية بالبشرة وبالتالى يمنع ظهور حب الشباب الدهنى بشكل جذرى.

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