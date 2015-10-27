قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف حسام حسن المدير الفني للمصري البورسعيدي لمباراة مقبلة، بعد طرده أمام مصر للمقاصة في الدوري الممتاز.

وتعرض حسام حسن للطرد قبل نهاية الشوط الأول من مباراة فريقه أمام المقاصة، بعدما دخل في مشادة لفظية مع حمد إبراهيم المدرب العام للمقاصة.

واضطر الحكم إلى طرد المدربين، لتنتقل المشادة إلى نفق الملعب.

واتفقت لجنة المسابقات في اجتماعها اليوم الثلاثاء بشأن مباريات الجولة الثانية من الدوري، على إيقاف حسام حسن لمباراة، وحمد إبراهيم أيضا لمباراة.

كما قررت اللجنة إيقاف محمد يوسف مدرب سموحة لمباراة بعد طرده في الخسارة من بتروجيت 3-0.