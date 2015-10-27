تقرير في الجول - 3 حلول أمام بيسيرو لحل معضلة ' عاشور '

تسبب حسام عاشور في صداع في رأس مدرب الأهلي جوزيه بيسيرو الذي سيبحث عن كيفية تعويض الأول بعد إصابته في لقاء غزل المحلة وتأكد غيابه عن مواجهة بتروجيت.

أصيب أحد عناصر الأهلي الأساسية في العضلة الضامة واستبدله بيسيرو بماليك إيفونا ولن يشارك في مواجهة الفريق البترولي السبت المقبل في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وبالنظر إلى مباريات القلعة الحمراء الأخيرة فإن معوض عاشور سيكون واحدا من 3 لاعبين هم أحمد فتحي أو عبد الله السعيد أو صالح جمعة.

وسيضطر بيسيرو إلى إجراء أكثر من تغيير في هيكل الفريق إذا ما قرر عدم الدفع بصالح جمعة لأنه ليس لاعبا أساسيا بعكس فتحي والسعيد.

بيسيرو يعلم جيدا قدرات صالح جمعة كما صرح الأخير تلفزيونيا منذ أن كان لاعبا في ناسيونال ماديرا البرتغالي وعول عليه في مركز صانع اللعب في المباراتين الأخيرتين ضد طلائع الجيش وغزل المحلة في الدوري.

فشارك جمعة في المباراتين بدلا من وليد سليمان وكان دوره هجوميا أكثر منه دفاعيا وهو ما قد يجعل بيسيرو لا يعتمد عليه بدلا من عاشور في اللقاء المقبل لبحثه عن لاعب ذو قدرات دفاعية جيدة مثل الأخير.

أما فتحي فسبق وأن لعب في هذا المركز كثيرا لكن تبقى المشكلة هي عدم جاهزية الظهير الأيمن الثاني للفريق باسم علي الذي سيغيب أيضا عن لقاء بتروجيت للإصابة.

فإذا ما قرر بيسيرو الاعتماد على فتحي في وسط الملعب ليجاور حسام غالي فليس أمامه سوى الدفع بمحمد هاني الذي لم يشارك منذ فترة طويلة في مركز الظهير الأيمن.

ولدى بيسيرو حلا أخر وفقا لمباريات الأهلي الأخيرة هو الدفع بعبد الله السعيد في هذا المركز الذي شارك فيه كثيرا وقتما كان فتحي مبروك مديرا فنيا للقلعة الحمراء.

وإذا فعل البرتغالي هذا فإنه سيفتقد للقدرات الهجومية الجيدة لإحدى اللاعبين غالي أو السعيد صاحبي هدفي الفريق في شباك المحلة.

فكيف سيحل بيسيرو هذه المشكلة؟