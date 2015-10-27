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«مميش»: سنرد علي «تراجع عائدات القناة» في الوقت المناسب

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«مميش»: سنرد علي «تراجع عائدات القناة» في الوقت المناسب «مميش»: سنرد علي «تراجع عائدات القناة» في الوقت المناسب

علق الفريق مهاب مميش ، رئيس هيئة قناة السويس، والرئيس التنفيذي لمشروع التنمية بإقليم القناة، على ما يتردد حول تراجع عائدات قناة السويس خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، قائلًا: «سيتم الإعلان عن عائدات القناة في الوقت المناسب».

وطالب «مميش» خلال كلمته على هامش الحفل الذي أقامته جمعية المستثمرات العرب، الثلاثاء، بـ«عدم اﻻلتفات لما يتم تناوله في هذا الشأن، خاصة وأن تلك الحمله هب استمرار لحملة التشويه المتعمدة ضد مشروعات القناة المستقبلية، وما شهده مشروع القناة الجديدة من شائعات طوال فترة تنفيذه».

كانت تقارير غعلامية تناولت تأثر إيرادات قناة السويس من تباطؤ حركة التجارة الدولية، بسبب الركود اﻻقتصادى للدول الصناعية الكبرى، بجانب هبوط النفط والغاز، بما أثر سلبًا على حركة العبور بالقناة سواء على مستوى أعداد السفن أو الحموﻻت، ويرجع ذلك إلى انخفاض حجم التجارة العالمية في أوروبا والعالم.

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