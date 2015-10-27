اجتماع طارئ لوكيل تعليم الفيوم مع موجهى العموم لبحث المتابعة بالمدارس

عقد الدكتور السيد بسيونى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اجتماعا طارئا ظهر اليوم بقاعة المسرح بديوان المديرية، بحضور ياسر عمر وكيل المديرية وإيمان إبراهيم مدير عام التعليم العام، وموجهى العموم على مستوى الإدارات التعليمية، وذلك لتنفيذ تعليمات المديرية فى المرحلة القادمة وتكثيف الجهود والمتابعة المستمرة والفعالة بالمدارس.

أكد وكيل الوزارة، على أن عمل الموجه يبدأ بحضور طابور الصباح حتى نهاية اليوم الدراسى ويقوم الموجه بالإشراف على كل شىء بالمدرسة من باب المدرسة ودفتر الأمن ودفتر الزيارات وفناء المدرسة ودورات المياه ونظافتها ونظافة الفصول والإشراف على سير العملية التعليمية إشرافا كاملا، والإشراف والتوجيه على تخصصه والعمل على حل مشاكل المادة مع إخطار المديرية بذلك، ومعاونة مدير المدرسة ومساعدته فى ضبط العملية التعليمية.

يأتى ذلك بالإضافة إلى عمل تقرير عن كل زيارة، والتوقيع فى دفتر الزيارات، ومراجعة المناهج الدراسية مع تصوير المناهج التى يقوم بتدريسها المعلم، وأن يتابع كل جديد من تطوير أو تعديل للمناهج وإبلاغ المعلمين به والتوقيع على ذلك فى دفاتر التحضير، والابداع بما يخدم العملية التعليمية فى ضوء التعليمات واللوائح، وعمل إحصاء للمدرسين الذين هم دون المستوى لمحاولة رفع مستواهم من خلال التدريب وخاصة فى مجال التكنولوجيا الحديثة واستخدام الوسائل والأجهزة التكنولوجية الحديثة وإدخالها فى خدمة العملية التعليمية.



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