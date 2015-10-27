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بالصور.. محافظ الشرقية يقرر صرف إعانة عاجلة ومعاش لمريضين

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بالصور.. محافظ الشرقية يقرر صرف إعانة عاجلة ومعاش لمريضين بالصور.. محافظ الشرقية يقرر صرف إعانة عاجلة ومعاش لمريضين
قرر الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، صرف إعانة مالية عاجلة قدرها ألفى جنيه مقدمة من مديرية التضامن الاجتماعى لإحدى الحالات الإنسانية المستحقة، والتى بحاجة ماسة إليها ليتحمل نفقات العلاج الخاصة بها.

كما قرر صرف معاش ضمان اجتماعى لسيدة مسنة تعانى من مرض الفشل الكلوى مع تقديم كل أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لها، نظراً لظروفها الاجتماعية والعائلية الصعبة.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء خلال لقاء المحافظ الأسبوعى بالمواطنين للاستماع إلى شكواهم بحضور كل الجهات المعنية من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى المديريات الخدمية لحل مشاكل المواطنين فوراً وإزالة أسباب الشكوى.

كلف المحافظ إدارة الشئون القانونية بالديوان العام بدراسة بعض التظلمات المقدمة من المواطنين وسرعة البت فيها وإعطاء كل ذى حق حقه.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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