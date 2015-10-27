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بالصور.. محافظ أسوان يعرض معوقات الاستثمار على مساعد رئيس الوزراء

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بالصور.. محافظ أسوان يعرض معوقات الاستثمار على مساعد رئيس الوزراء بالصور.. محافظ أسوان يعرض معوقات الاستثمار على مساعد رئيس الوزراء
عرض اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، على الدكتور مروان شديد مساعد رئيس الوزراء، صباح اليوم الثلاثاء، أهم المعوقات التى تواجه استكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، والإسكان، التنمية، لرفعها لمجلس الوزراء من أجل دفع العمل بها ووضع الحلول العاجلة والدائمة التى تسبق وقوع مشاكل كبيرة دون الاعتماد على سياسة رد الفعل.

وأكد محافظ أسوان، أن أبرز هذه المعوقات يتمثل فى قلة ضخ الاعتمادات المالية، لافتاً إلى أنه من ضمن المعوقات أيضاً المركزية فى اتخاذ القرار والإجراءات الإدارية ومنها التعقيدات الروتينية فى وضع تصميمات المشروعات ومراجعتها من قبل الاستشارى الهندسى سواء التابع للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى أو الشركات المنفذة.

وأضاف أن الإجراءات العقيمة فى الطرح والإسناد وتوريد المعدات اللازمة لهذه المشروعات، علاوة على مشكلة التأخير فى تسليم المشروعات بين الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ينعكس بالسلب على أداء الخدمة للمواطن البسيط بالشكل المطلوب ويتعارض مع البرامج الزمنية المحددة للتنفيذ.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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