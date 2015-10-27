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غدا..مؤتمر طبى عن تشخيص وعلاج أمراض النساء بجامعة المنوفية

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غدا..مؤتمر طبى عن تشخيص وعلاج أمراض النساء بجامعة المنوفية غدا..مؤتمر طبى عن تشخيص وعلاج أمراض النساء بجامعة المنوفية

>ينظم قسم النساء والتوليد بكلية الطب جامعة المنوفية مؤتمرها الأول بالتعاون مع قسم طب النساء والتوليد بكلية الطب جامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة والدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف في الفترة ما بين 28- 30 من الشهر الجاري، وبرئاسة الدكتور محمد قنديل رئيس قسم النساء والتوليد بطب المنوفية والدكتور محمد حسن رئيس قسم النساء والتوليد بطب بني سويف.

واشار الدكتور محمد قنديل رئيس القسم ورئيس المؤتمر بأن المؤتمر سيناقش أحدث الابحاث في تشخيص وعلاج العقم وطب الأم والجنين الى جانب تشخيص وعلاج الأورام واستخدام الموجات فوق الصوتية في تشخصها.
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