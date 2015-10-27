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بالصور.. جنازة عسكرية لضابط استشهد أثناء ذهابه لتأمين الانتخابات بسوهاج

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بالصور.. جنازة عسكرية لضابط استشهد أثناء ذهابه لتأمين الانتخابات بسوهاج بالصور.. جنازة عسكرية لضابط استشهد أثناء ذهابه لتأمين الانتخابات بسوهاج
شيع المئات من أهالى محافظة سوهاج منذ قليل، جثمان الشهيد الملازم أول محمد جمال أبوزيد الذى استشهد اليوم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى، كان يستقلها برفقة ضابط آخر لتأمين الانتخابات بدائرة دار السلام رقم 12.

وشارك فى الجنازة الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، والعميد نبيل شحاتة المستشار العسكرى والعميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد منتصر عبدالمنعم رئيس فرع الأمن العام واللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، واللواء أشرف أبوالمكارم رئيس جهاز الأمن الوطنى، والدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج.

وحمل المشاركون الجثمان ملفوفا فى علم فى جنازة عسكرية مهيبة، خرجت من أمام مديرية أمن سوهاج متوجهة إلى مسقط رأسه لدفنه فى مقابر العائلة بمدينة ساقلتة.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد بانقلاب سيارة ملاكى داخل ترعة الدير يستقلها ضابط شرطة من قوة مديرية أمن سوهاج تم انتشال أحدهما على قيد الحياة، وتم انتشال الضابط الثانى جثة هامدة.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد منتصر عبدالنعيم رئيس فرع الأمن العام وقادها العقيد هشام فوزى وكيل فرع بحث الشرق، أنه أثناء توجه الملازم أول أحمد عاطف نوح أبوضيف 22 عاما معاون قسم أول سوهاج، والملازم أول محمد جمال أبوزيد 22 عاما معاون مباحث قسم ثان سوهاج، لتأمين العملية الانتخابية بالدائرة رقم 12 ومقرها مركز شرطة دار السلام اختلت عجلة القيادة وانقلبت السيارة داخل ترعة الدير، تم انتشال الأول وهوعلى قيد الحياة بمعرفة الأهالى، وتم انتشال الضابط الثانى جثة هامدة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال السيارة.

جارى تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة للتولى التحقيق .

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

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اليوم.. جنازة عسكرية لضابط استشهد أثناء ذهابه لتأمين الانتخابات بسوهاج
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